МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 138 подписчиков

«Мирный саммит» по Украине уже провален. Зеленский в ярости: никто не хочет ехать на его шабаш в Швейцарии

«Мирный саммит» по Украине уже провален. Зеленский в ярости: никто не хочет ехать на его шабаш в Швейцарии

Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look PressСегодня 12K прочитали Автор: Олег Комсомольский Так называемый «саммит мира» по Украине, который пройдет в середине июня в Швейцарии, провалился еще до старта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх