Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Главное нам не суваться с помощью!В Казахстане от з...
  • Людмила
    А они больше ничего и не могут  ! 😡Захарова на фоне ...
  • Eduard
    Это какими наглыми надо быть,совершить переворот в Киеве,а потом с деловой рожей судить других.В Европе наверное кажд...EUObserver: Еврос...

Задержанная в Кишиневе Гуцул обратилась к Путину с просьбой о помощи

Задержанная в Кишиневе Гуцул обратилась к Путину с просьбой о помощи

Задержанная в Кишиневе глава гагаузской автономии Евгения Гуцул разместила в своем Telegram-канале видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила его оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Да высадите десант в Кишиневе,арестуйте самозванку Санду!
Ответить
22 час.
Eduard
Путину в яслях бы работать,а не политикой заниматься.Нам Молдавия в Румынии не нужна!
Ответить
22 час.
наверх