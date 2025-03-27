Задержанная в Кишиневе Гуцул обратилась к Путину с просьбой о помощи

Задержанная в Кишиневе глава гагаузской автономии Евгения Гуцул разместила в своем Telegram-канале видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила его оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.
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