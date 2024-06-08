Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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70% городов Украины оказались на грани вымирания

70% городов Украины оказались на грани вымирания

/strong> Подавляющее большинство крупных украинских населенных пунктов испытывают серьёзные проблемы с водоснабжением, из-за чего могут стать безжизненными.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Да вы шо! Правда чёли? А блокада водная и прочая Крыма, Луганска, Донецка? А бомбёжки каждый день городов и сёл Донбасса во время Минских соглашений, это как? Это к вам, суки, бумеранг прилетел и северный пушной зверёк пришёл! Вы же радовались убийству &quot;сепаров&quot;, &quot; колорадов&quot;, а шо ж случилось, стало не смешно? А как вы хотели? Теперь кто громко пукнет в своём схроне, сразу получит кинжалом в табло! И на каждый взвизг типа &quot;Сала украине!&quot;, теперь звучит в ответ:&quot; Гераням слава! &quot;
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16 час.
Татьяна Гладкова
Если народ не заявит о своём присутствии на этой грешной Земле- каюк постучит уже не в дверь ,а  откроет ворота погоста....
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16 час.

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