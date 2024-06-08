70% городов Украины оказались на грани вымирания

Сергей Андросов

Да вы шо! Правда чёли? А блокада водная и прочая Крыма, Луганска, Донецка? А бомбёжки каждый день городов и сёл Донбасса во время Минских соглашений, это как? Это к вам, суки, бумеранг прилетел и северный пушной зверёк пришёл! Вы же радовались убийству "сепаров", " колорадов", а шо ж случилось, стало не смешно? А как вы хотели? Теперь кто громко пукнет в своём схроне, сразу получит кинжалом в табло! И на каждый взвизг типа "Сала украине!", теперь звучит в ответ:" Гераням слава! "