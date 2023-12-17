Обложку «Астерикса» не удалось продать на аукционе после того, как дочь художника заявила, что ее украли

Оригинальная обложка знаменитого комикса 1963 года «Астерикс и Клеопатра» не была продана на аукционе 10 декабря после того как дочь художника подала судебный иск против продажи, заявив, что работа была украдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии