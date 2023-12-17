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Культуромания

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Обложку «Астерикса» не удалось продать на аукционе после того, как дочь художника заявила, что ее украли

Обложку «Астерикса» не удалось продать на аукционе после того, как дочь художника заявила, что ее украли

Оригинальная обложка знаменитого комикса 1963 года «Астерикс и Клеопатра» не была продана на аукционе 10 декабря после того как дочь художника подала судебный иск против продажи, заявив, что работа была украдена.

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