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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» – единственная команда РПЛ без побед в сезоне. У воронежцев 10 поражений и 3 ничьих

« Факел » уступил « Локомотиву » в матче Альфа-Банк РПЛ (0:5). Воронежский клуб остается последней командой чемпионата России, которая не одержала ни одной победы в сезоне.

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