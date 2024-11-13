Выстоял бы СССР после потери Кавказа: мнение японцев

Эмблема компании «Сёва Секию Кабусики кайся» Иногда библиотеки приносят удивительные находки. Среди них — небольшая брошюра под названием «Кауказусу секию кара миру доку-со сен» или «Германо-советская война с точки зрения кавказской нефти», вышедшей в Токио в 1942 году.