Андрей Травников открыл работу регионального Дома Юнармии

В ходе мероприятий торжественного открытия Андрею Травникову представили учебные помещения и техническую оснащенность дома юнармейцев – учебные кабинеты, зал силовой подготовки юнармейцев, класс начальной военной подготовки, кабинет ЮНТЕХ, интерактивное пространство, штаб регионального отделения Юнармии.
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