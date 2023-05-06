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Буйнов раскрыл секрет успеха Пугачевой в России

Буйнов раскрыл секрет успеха Пугачевой в России

Разговоры вокруг бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой не утихают. По слухам, знаменитая российская певица может появиться на похоронах кутюрье Валентина Юдашкина, которые состоятся сегодня, 6 мая, на Троекуровском кладбище.

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