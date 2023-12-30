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Третьяк об ИИХФ: «Решения по дискриминации России – несправедливые. Другие структуры демонстрируют взвешенный подход. В НХЛ Овечкина, Малкина болельщики готовы на руках носить»

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022, 2023 и 2024 годах. «Остается лишь сожалеть, что мы не можем играть на чемпионатах мира.

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