Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Незастрявшие астронавты или НАСА с Боингом совсем не облажались

Незастрявшие астронавты или НАСА с Боингом совсем не облажались

Вчера на Землю вернулся космический корабль Боинга - Старлайнер. Вернулся не только с задержкой в три месяца, но ещё и пустой, без экипажа, который остался на МКС, в связи с чем многие несознательные элементы стали распространять в сети всякие обидные пасквили на НАСА, Боинг и вообще США, говоря, что Америка - уже не стронг, НАСА облажалось, а Боинг вообще разучился делать что-либо качественное.

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Ждут корабль,на Луну полетят.
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Fvolodya55 Федоров
Пущай полетают. Надоест автостопом доберутся.
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