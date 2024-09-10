Незастрявшие астронавты или НАСА с Боингом совсем не облажались

Вчера на Землю вернулся космический корабль Боинга - Старлайнер. Вернулся не только с задержкой в три месяца, но ещё и пустой, без экипажа, который остался на МКС, в связи с чем многие несознательные элементы стали распространять в сети всякие обидные пасквили на НАСА, Боинг и вообще США, говоря, что Америка - уже не стронг, НАСА облажалось, а Боинг вообще разучился делать что-либо качественное.