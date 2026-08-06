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Антифашист

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Азербайджан намерен поставлять газ на Украину и использовать её ПХГ

Азербайджан намерен поставлять газ на Украину и использовать её ПХГ

Азербайджан заявил о готовности поставлять природный газ Украине в случае необходимости, а также рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) для укрепления энергетической безопасности страны.

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