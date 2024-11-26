Прогноз погоды в Крыму на вторник. • Симферополь: +1°, небольшой снег• Севастополь: +5°, облачно• Ялта: +7°, облачно• Алушта: +6°, облачно• Евпатория: +3°, облачно• Саки: +3°, пасмурно• Бахчисарай: +4°, облачно• Джанкой: +2°, пасмурно• Судак: +3°, дождь• Феодосия: +4°, дождь Читать подробнее>>> .
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