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Чистяков об отстранении России: «Я очень расстроился, любой амбициозный футболист хочет играть в ЛЧ. Остается только ждать»

Дмитрий Чистяков высказался об остранении российских клубов от еврокубков. – Бан в еврокубках. Как встретил эти новости? – С негативными эмоциями, как и все.

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