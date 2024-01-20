Главную библиотеку страны возглавил сын первого президента Грузии

Константин Гамсахурдия сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, был назначен на должность директора Национальной парламентской библиотеки республики, как сообщила пресс-служба грузинского парламента.
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