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Главную библиотеку страны возглавил сын первого президента Грузии

Главную библиотеку страны возглавил сын первого президента Грузии

Константин Гамсахурдия сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, был назначен на должность директора Национальной парламентской библиотеки республики, как сообщила пресс-служба грузинского парламента.

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