«Динамо» планирует чествование Александра Овечкина за выдающиеся достижения

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил о возможности проведения мероприятия в честь Александра Овечкина, знаменитого нападающего «Вашингтон Кэпиталз», который начинал карьеру в «Динамо».
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