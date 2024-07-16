Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне СВО

На командном пункте начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.
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