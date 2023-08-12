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«Месси в «Интер Майами» – история для североамериканского футбола. Он невероятно популярен и делает фантастические вещи» Игрок «Трактора» Хэмилтон о Лео

«Месси в «Интер Майами» – история для североамериканского футбола. Он невероятно популярен и делает фантастические вещи» Игрок «Трактора» Хэмилтон о Лео

– Еще в команде говорят, что вы хорошо играете в футбол, занимались им в детстве. – Я точно играю в футбол не так хорошо.

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