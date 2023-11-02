Люби себя круглые сутки,Как тех, кто тобою любим.Люби свои глупые шуткиИ мудрость, подобную им.Люби себя ежеминутно,Как тех, кто возлюблен тобой,Люби себя нежно, распутно,Невинно, как лодку - прибой.
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Люби себя круглые сутки,Как тех, кто тобою любим.Люби свои глупые шуткиИ мудрость, подобную им.Люби себя ежеминутно,Как тех, кто возлюблен тобой,Люби себя нежно, распутно,Невинно, как лодку - прибой.
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