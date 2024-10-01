Дело бизнесмена из Екатеринбурга, оправданного за дачу взяток завхозам, рассмотрит суд ЯНАО

Прокуратура ЯНАО намерена добиться наказания для бизнесмена из Екатеринбурга Константина Шершнева, который, по версии силовиков давал взятки директорам и завхозам школ и детсадов в трех ямальских городах.
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