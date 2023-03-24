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Губернатор Развожаев: в центре Севастополя слышны «громкие звуки» - это военные проводят профилактическую работу

Губернатор Развожаев: в центре Севастополя слышны «громкие звуки» - это военные проводят профилактическую работу

В центре Севастополя в пятницу с утра были слышны «громкие звуки», в самом городе все спокойно. Их объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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