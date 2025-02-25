16 лет колонии за наведение украинских дронов на ПВО в Подмосковье и подготовку терактов

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пресс-релиз Следственного комитета Российской Федерации:"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю городского округа Домодедово.

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