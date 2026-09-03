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Авторадио

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В России упали продажи новых и мощных подержанных автомобилей

Продажи новых автомобилей в России в августе заметно упали. Как заявили в Ассоциации европейского бизнеса, за месяц было продано около 116 тысяч легковых и лёгких коммерческих машин - почти на 7,5% меньше, чем год назад.

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