Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин превзошел достижение Дацюка в НХЛ

В рамках матча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз» российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 158 игр, проведенных в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии