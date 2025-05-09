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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин превзошел достижение Дацюка в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин превзошел достижение Дацюка в НХЛ

В рамках матча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз» российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 158 игр, проведенных в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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