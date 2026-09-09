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Мировое обозрение

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Палеонтологи впервые обнаружили цепочку следов взрослого тираннозавра на территории США

Палеонтологи впервые обнаружили цепочку следов взрослого тираннозавра на территории США

Впервые палеонтологам удалось зафиксировать непрерывную цепочку следов взрослого тираннозавра. Уникальная находка возрастом около 66,5 миллиона лет сделана в формации Хелл-Крик на юго-западе Северной Дакоты.

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