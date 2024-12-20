Роскомнадзор внёс WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Р...

Роскомнадзор внёс WhatsApp в реестр организаторов распространения информацииРоскомнадзор внёс WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), о чём свидетельствует запись на сайте регулятора от 19 декабря.
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