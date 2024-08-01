В посольстве рассказали о психологическом давлении на обменянных заключенных

Россияне, которые вернулись в страну в результате обмена заключенных, подвергались давлению, но все равно сохранили патриотизм, говорится в заявлении посольства РФ в США, которое опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.
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