В России проектируется ЭРИК — робот на колесах с двумя руками и искусственным интеллектом

В ИКИ РАН предложили концепцию подобного аппарата Разработка и испытания лунных роверов с манипуляторами могут стать первым этапом на пути к созданию антропоморфных роботов для работы на Луне.
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