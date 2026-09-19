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От незнания Сахалина до танцев на кресте: за какие промахи Никита Михалков публично отчитывал российских звезд

От незнания Сахалина до танцев на кресте: за какие промахи Никита Михалков публично отчитывал российских звезд

В авторской передаче «Бесогон» Никита Михалков давно не выбирает мягких формулировок, когда речь заходит о нравах шоу-бизнеса и состоянии современной культуры.

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