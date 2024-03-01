Главой ведомства поручено возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участника СВО, которого сняли с авиарейса в городе Москве

Участника специальной военной операции, возвращавшегося домой после лечения в связи с полученным ранением, сняли с рейса ввиду того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета.
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