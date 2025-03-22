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На Западе оценили удар ВСУ по станции "Суджа": "Вышвырните Зеленского!"

На Западе оценили удар ВСУ по станции "Суджа": "Вышвырните Зеленского!"

Известный своими громкими пророссийскими высказываниями ирландский журналист, бизнесмен и основатель журнала The Ditch Чей Боуз осудил вчерашнюю атаку ВСУ на газораспределительную станцию в Судже Курской области.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
мы как придурки   сбили   свои дроны  .позорище   а они лупят
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18 час.
Вячеслав Денисов
Аааааааааааааааааааа!!!... нас опять обманули!!!... в 365-й раз!!!... а мы опять не ожидали!...
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16 час.
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