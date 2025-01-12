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Дроны, НЛО или ракета? Американцы гадают над причинами пожаров в Калифорнии

Дроны, НЛО или ракета? Американцы гадают над причинами пожаров в Калифорнии

Пока население Лос-Анджелеса спасается от бушующего в городе огня, жители других американских штатов гадают, что стало причиной пожара.

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