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1300 человек приняли участие в вечернем забеге Summer Relay в Алматы

1300 человек приняли участие в вечернем забеге Summer Relay в Алматы

В Алматы состоялся летний эстафетный забег Summer Relay, объединивший 1 300 участников. Впервые маршрут соревнований прошел по историческому центру города, охватив улицы Толе би, Кабанбай батыра, Панфилова и проспект Абылай хана.

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