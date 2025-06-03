Соловьёв призвал расстрелять российского срочника. Скандал не стихает

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Sergey Ivanov

То, что Соловьев- мразь, рядящаяся под патриота- понятно каждому, кто хоть раз смотрел его передачи. Вот и его предложение расстрелять солдата, который посмел снимать атаку дронов- ничего кроме омерзения не вызывает. Интересно, какие песни он бы запел, если бы вот так расстреляли его сына (если он у него есть)? Мерзко то, что вся позиция Соловьева сводится не к тому, чтобы исправить плохое, а к тому, чтобы народ об этом не знал. Но ведь всем ясно, что тогда плохого только станет больше! Солдата надо расстрелять. А что надо сделать с теми начальниками в больших погонах, которые все это допустили? У которых под носом орудуют шайки диверсантов СБУ? Об этом он тактично умолчал... И правильно сделал! Потому, что именно такова политика нашей власти! А уж политическое чутье у этого прохвоста отменное! Строить капониры для защиты самолетов? -Конечно, надо! Только делать это надо было задолго до начала войны! Да и не спрячешь огромный ракетоносец! Это ведь не маленький истребитель или штурмовик. Но вот вопрос, который должен заинтересовать военную прокуратуру: -Как так получилось, что все наши стратегические воздушные силы оказались сосредоточены на одном аэродроме? Это чья- то глупость- или чье- то предательство? Но даже, если и была военная необходимость такой концентрации- то разве не обязан был командующий позаботиться об особом режиме охраны? В том числе, и о средствах ПВО? А как так получилось, что фура, набитая беспилотниками, запросто разъезжает по всей России? И почему- то никто не поинтересовался, что везет эта фура, почему она передвигается по мурманской приграничной территории, где, вообще- то, должен действовать особый пропускной режим? Власть на эти вопросы вряд ли даст ответ... Вместо этого нам опять скармливают это опостылевшее нытье про агентов СБУ, внедрившихся и получивших российский паспорт... И еще автор затронул большую (или больную?) тему насчет всеобщего равнодушия и пофигизма. И это действительно так! Народ России перестал воспринимать Россию как СВОЮ землю. А что, разве он не прав? Разве не российская буржуазия отняла у него Родину, присвоив себе то, что всегда принадлежало народу? У Советского народа была прочная опора- идеология. Именно советская идея сплачивала народ, превращала его в мощную силу. Наша компрадорская буржуазия оказалась не в состоянии предложить народу никакой другой идеологии- и поэтому запретила любую. Она даже запретила сам русский народ! Вместо русских в России теперь живут «русскоязычные»! Автор мечтает, чтобы после Пирл- Харбора наступил Мидуэй. Нет, не наступит. Потому, что вместо Мидуэй будет новый Пирл- Харбор! Автор сказал об украинских ДРГ. Но ничего не сказал о том, что сама же наша власть создала внутри России мощную силу, способную ввергнуть страну в гражданскую войну. Эта сила- мигранты. Может, нам и в самом деле не хватает рабочих рук- но завозя в Россию чуждые нам народы, власть сама подкладывает под Россию бомбу. Когда ситуация с Украиной нормализуется- внешние силы подадут сигнал- и вся эта масса мусульман, ненавидящих Россию и русских, примется громить все вокруг и резать русских! И тогда война с Украиной покажется нам детской забавой... Ну, а господин Соловьев будет с пеной у рта, словно бешеная собака, кричать, что надо расстрелять русскую женщину, которую изнасиловала толпа Ценных Специалистов... Потому, что это именно она раскачивает лодку....