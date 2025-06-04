Реагирование на ЧС и страхование весеннего сева обсуждены на совещании у первого замминистра сельского хозяйства РФ

Текущая ситуация со страхованием весенней посевной и ходом урегулирования застрахованных убытков в регионах, где объявлен режим ЧС, рассмотрена 3 июня на совещании, которое провела первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова с Национальным союзом агростраховщиков и региональными органами АПК.