Мошенники начали пользоваться привычкой родителей школьников платить «добровольные взносы»

Мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», для реализации своей схемы аферисты создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя, а затем рассылают сообщения с просьбой сдать средства на что-то нужное для класса или школы.