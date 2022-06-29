"Развалился на части": жесткое ДТП активно обсуждают приморцы в соцсетях

"Развалился на части": жесткое ДТП активно обсуждают приморцы в соцсетях

Жители Приморья сейчас активно обсуждают жесткое ДТП, которое произошло во время сильного ливня. Как уточнили некоторые подписчики в Telegram — канале bkamennews (12+), авария произошла недалеко от села Романовка.

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