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В китайских смартфонах на MediaTek нашли вредоносное ПО Midnight Mimosa, предустановленное из коробки. И удалить его нельзя

В китайских смартфонах на MediaTek нашли вредоносное ПО Midnight Mimosa, предустановленное из коробки. И удалить его нельзя

В основном речь о совсем дешёвых аппаратах Специалисты по безопасности компании Bitdefender опубликовали информацию о том, что выявили вредоносную программу, которая из коробки установлена на немалое количество китайских смартфонов.

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