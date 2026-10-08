В китайских смартфонах на MediaTek нашли вредоносное ПО Midnight Mimosa, предустановленное из коробки. И удалить его нельзя

В основном речь о совсем дешёвых аппаратах Специалисты по безопасности компании Bitdefender опубликовали информацию о том, что выявили вредоносную программу, которая из коробки установлена на немалое количество китайских смартфонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым