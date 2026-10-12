Как акции «Яндекса» отреагировали на атаку БПЛА в прошедшие выходные

Акции «Яндекса» на торгах Мосбиржи перешли к росту после падения на выходных Ранее компания сообщала об атаке на два других дата-центра — в Рязанской области и Калуге Фото: Getty Images / ALEXANDER NEMENOV В понедельник, 12 октября, после открытия в 7 утра дополнительной сессии бумаги «Яндекса» продолжили падение.