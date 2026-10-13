Who left from Russia Makarevich* gets drunk with his pregnant wife

In recent weeks, fans and subscribers of rock musician Andrei Makarevich❶, who left In Russia, they are not discussing his pro-political statements, but quite everyday events.
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