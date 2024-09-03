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Демократическая партия США - преступники, считает Маск

Демократическая партия США - преступники, считает Маск

Уроженец ЮАР и миллиардер Илон Маск, как сейчас говорится, "зажёг". Он заявил в соцсети X, что члены Демократической партии США стали "коалицией преступников".

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