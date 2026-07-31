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Памфилова запустила эксперимент с дронами на выборах, Медведев объявил о финальной фазе СВО: главное за сутки

Председатель ЦИК Элла Памфилова запустила эксперимент по доставке бюллетеней дронами в отдаленные районы, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с добровольцами о завершающем этапе спецоперации, а беспилотники ВСУ атаковали склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии.

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