Памфилова запустила эксперимент с дронами на выборах, Медведев объявил о финальной фазе СВО: главное за сутки

Председатель ЦИК Элла Памфилова запустила эксперимент по доставке бюллетеней дронами в отдаленные районы, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с добровольцами о завершающем этапе спецоперации, а беспилотники ВСУ атаковали склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии.