Царьград Коллаж Царьграда Понятия "таксист" и "нарушитель правил" стали почти синонимами.
Давай по-братски… Штрафы таксистов-мигрантов будет оплачивать государство?
Комментарии
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cЦ
cvyurij Цветков
Кто позволил в нашей России мигрантам садиться за руль? За руль такси!
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1 м.
vladstamp
Не работает Яндекс, значит должна работать полиция!!! Тормозить все такси, мигрантов лишать прав, машину на арестплож
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1 м.
vladstamp
Не работает Яндекс, значит должна работать полиция!!! Тормозить все такси, мигрантов лишать прав, машину на арестплощадку!!! Яндекс пусть выкупает!!!
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1 м.
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