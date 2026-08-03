Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Давай по-братски… Штрафы таксистов-мигрантов будет оплачивать государство?

Давай по-братски… Штрафы таксистов-мигрантов будет оплачивать государство?

Царьград Коллаж Царьграда Понятия "таксист" и "нарушитель правил" стали почти синонимами.

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Комментарии
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cvyurij Цветков
Кто позволил в нашей России мигрантам садиться за руль? За руль такси!
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1 м.
vladstamp
Не работает Яндекс, значит должна работать полиция!!! Тормозить все такси, мигрантов лишать прав, машину на арестплож
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1 м.
vladstamp
Не работает Яндекс, значит должна работать полиция!!! Тормозить все такси, мигрантов лишать прав, машину на арестплощадку!!! Яндекс пусть выкупает!!!
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1 м.