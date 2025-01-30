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Конно-спортивная школа Петербурга закупает живой "инвентарь" за 2 млн

Конно-спортивная школа Петербурга закупает живой "инвентарь" за 2 млн

Конный спорт — один из старейших видов спорта, некоторые его виды входят в олимпийскую программу. Освоить выездку и конкур в Петербурге можно с юных лет, на базе спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.

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