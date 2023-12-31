На финал Кубка России 1995 года поддержать «Динамо» пришла женщина-парапсихолог

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» подтвердил ранее публиковавшуюся информацию, что бело-голубым на финале Кубка России 1995 года против «Ротора» помогала женщина, обладавшая парапсихологическими способностями.
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