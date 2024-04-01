Россия официально признает украинских силовиков террористами. Что дальше?

Россия начала процесс формализации Украины, как государства-террориста. МИД России заявил, что проведенные российской стороной следственные действия указывают на связь Украины с террористическими актами на территории РФ, включая теракт в «Крокус Сити Холле».
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