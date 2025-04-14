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Кузьминки

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Собянин: Два знаковых объекта будут благоустроены на северо-западе Москвы

Собянин: Два знаковых объекта будут благоустроены на северо-западе Москвы

В рамках благоустройства создаются новые места притяжения для жителей В прошлом году в четырех районах Северо-Западного округа власти Москвы провели масштабные проекты по благоустройству общественных пространств.

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