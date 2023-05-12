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Ильменский фестиваль в Челябинской области пройдёт в середине июня

Ильменский фестиваль в Челябинской области пройдёт в середине июня

Такое распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.В Челябинской области губернатор Алексей Текслер определил даты проведения Ильменского фестиваля: 47-е по счёту мероприятия пройдёт на горнолыжном курорте "Солнечная долина" с 16 по 18 июня.

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