Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Полицейские изъяли рекордные для Челябинской области 300 кг синтетических наркотиков на миллиард рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Полицейские изъяли рекордные для Челябинской области 300 кг синтетических наркотиков на миллиард рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
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