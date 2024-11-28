Посланник Трампа по Украине Келлог будет продвигать мир через силу и интересы США

АндрейБорков

Принуждение России к миру на УкРуине это круто, это круче рогов у горного архара. Кто это будет продвигать? А будет это продвигать отставной америкосовский генерал-майор, ветеран войны во Вьетнаме, участник забегов на разные дистанции по программе "ноги спасают жопу". Итак этот персонаж воевал во Вьетнаме. Война там была америкосами вчистую проиграна и они еле успели от туда слинять, и то не все. Было это в 1972 году. Сейчас 2024 год, то есть бежали "ветераны" америкосовские из Вьетнама 52 года назад! Даже если этот отставной ген-майор там был лейтенантом, то ему уже тогда должно было быть лет 25 или чуть меньше. Пусть будет по минимуму - 22. 52+22=74. Учитывая особенности военной службы у америкосов, делая поправку на тяжесть и дебилизм (особые условия службы в ВС США) добавляем к возрасту еще лет 5-6 минимум, получается около 80-ти. Ранения, контузии, телесные повреждения, а это 100% было, на мозг данного отставника америкосовского так же неизгладимо повлияли. В итоге личность получается незаурядная, практически феноменальная. Америкосовский действующий пахан Жора Бидон это всего лишь жалкое подобие Кита Келлога, в смысле дебилизма и маразма. Жора по сравнению с Китом мыслитель и физкультурник. То есть то, что будет, это вообще нечто! Такого еще ни когда не было. Голливуд, фильм "Тупой и еще тупее" часть 42!