Песков: Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе

Проходящие 18 октября в Пекине переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина продолжились в узком составе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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